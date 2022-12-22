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Глава Башкирии прокомментировал введенные против него санкции

Сегодня, 15:10

Хабиров признался, что с иронией отнесся к персональным санкциям США против него

Радий Хабиров признался, что попадание в санкционные списки воспринял с иронией и недоумением

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал введенные против него ранее санкции США.

— У меня не было особых планов туда [ехать]. Я на это смотрю с иронией и с недоумением. У меня нет счетов, — высказался руководитель региона.

Напомним, ранее стало известно что глава республики Башкортостан Радий Хабиров попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Это не первое попадание главы Башкирии в санкционные списки, еще минувшим летом, в конце июля Радий Хабиров попал в расширенный список санкции Великобритании.

Также глава республики попал в санкционные списки Украины. Под санкции попали также и другие выходцы из республики — бывший мэр Уфы Павел Качкаев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ряд экс-депутатов Госдумы. Среди них Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Николай Антошкин.

#Азамат Нухов#Общество#Большое интервью Радия Хабирова
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