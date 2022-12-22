Глава Башкирии прокомментировал введенные против него санкции

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал введенные против него ранее санкции США.
— У меня не было особых планов туда [ехать]. Я на это смотрю с иронией и с недоумением. У меня нет счетов, — высказался руководитель региона.
Напомним, ранее стало известно что глава республики Башкортостан Радий Хабиров попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Это не первое попадание главы Башкирии в санкционные списки, еще минувшим летом, в конце июля Радий Хабиров попал в расширенный список санкции Великобритании.
Также глава республики попал в санкционные списки Украины. Под санкции попали также и другие выходцы из республики — бывший мэр Уфы Павел Качкаев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ряд экс-депутатов Госдумы. Среди них Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Николай Антошкин.