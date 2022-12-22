Глава Башкирии прокомментировал введенные против него санкции

Также глава республики попал в санкционные списки Украины. Под санкции попали также и другие выходцы из республики — бывший мэр Уфы Павел Качкаев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ряд экс-депутатов Госдумы. Среди них Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Николай Антошкин.