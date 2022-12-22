Глава Башкирии оценил эффективность работы «башкиров с папочкой»

Глава Башкирии по итогам года оценил работу «башкир с папочкой» как невысокую. При этом глава республики добавил, что требователен как к себе, так и к другим. Об этом глава республики заявил в ходе интервью сегодня, 22 декабря.
Радий Хабиров высказался о членах Совета Федерации и депутатах Госдумы, представляющих Башкирию в Федеральном Собрании, отметив крепкость депутатского корпуса республики, выделив Павла Качкаева и Эльвиру Аиткулову.
Отдельно Радий Хабиров отметил работу Лилии Гумеровой (Член Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре — прим. ред.).
— Я вот сегодня могу точно сказать слова благодарности Лилии Салаватовне Гумеровой. Она наш сенатор и огромную помощь она нам оказывает, — высказался глава Башкирии.