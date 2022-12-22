Глава Башкирии назвал главное событие уходящего 2022 года

— Самое главное, у меня такое ощущение, что-то, о чем я всегда мечтал, над чем работать, чтобы наша республика была единой. Вот в таком может быть немножко широком смысле слова многонациональной, межнациональной и просто, чтобы мы друг к другу относились с уважением, если есть какие-то непонимания и конфликты, то они бы решались по умному и цивилизованно, — отметил глава республики.