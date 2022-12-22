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Глава Башкирии назвал главное событие уходящего 2022 года

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI

Хабиров назвал единение народа главным событием 2022 года в Башкирии

Свою оценку событиям этого года глава республики дал в ходе интервью, посвященному итогам года

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал главным событием уходящего года единство республики. Он объяснил это в том числе участием жителей Башкирии в СВО.

— Самое главное, у меня такое ощущение, что-то, о чем я всегда мечтал, над чем работать, чтобы наша республика была единой. Вот в таком может быть немножко широком смысле слова многонациональной, межнациональной и просто, чтобы мы друг к другу относились с уважением, если есть какие-то непонимания и конфликты, то они бы решались по умному и цивилизованно, — отметил глава республики.

По мнению Радия Хабирова, большую роль в этом сыграла та поддержка, которую жители республики оказали военнослужащим из республики, отправившимся в зону проведения СВО.

 

#Азамат Нухов#Общество
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