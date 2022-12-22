Денежный кот. Что делать с капиталом в новом 2023 году

По восточному календарю наступающий 2023 год станет годом кота — животного, которое в ряде стран является символом богатства и успеха. Повсеместно распространены манэки-нэко, японские фигурки кота с поднятой лапой: правой — к деньгам, левой — к удаче.
Впрочем, не важно, какой лапой машет кот, хоть сразу двумя, важно знать, что делать.
А об этом мы спросили у экспертов в денежных вопросах — банкиров, финансовых консультантов и аналитиков. Мы задали им главные вопросы о деньгах, которые тревожат уфимцев: что нас ждет в наступающем 2023 году? куда лучше вкладываться? какие существуют тенденции по депозитам? на что ориентироваться при выборе банка? стоит ли покупать валюту и перспективны ли вложения в недвижимость?
Некоторые клиенты сейчас стремятся зафиксировать доходность, так как многие эксперты прогнозирует в следующем году тренд на снижение ставок. Банк России намерен добиться уровня инфляции в 2023–2024 годах около 4%. При таких условиях доходность по вкладам будет составлять не более 5-6% годовых. Те же, кто успеет открыть вклад на действующих условиях, получат доход значительно выше. Он позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль.
Как правило, наиболее высокие ставки — по непополняемым депозитам. Например, в нашем банке они составляют до 9,2% годовых. Такую доходность клиент может получить при размещении депозита на срок от 18 до 24 месяцев. Есть и другой популярный вклад, но уже пополняемый и с капитализацией. Ставка по нему — до 9,22%. Первый месяц вклад можно пополнять на сумму до 10 млн рублей. Тем не менее, самый популярный срок вклада — 6 месяцев. Возможно, в начале 2023 года он будет увеличиваться. Причина понятна: банк повысил ставки в начале декабря. Если в целом по рынку весь год банки предлагали лучшие условия по краткосрочным вкладам 3-6 месяцев, то теперь ситуация прямо противоположная: чем дольше срок, тем выше ставка.
Другой интересный вариант — накопительный счет. Проценты по нему начисляются ежедневно, и они достаточно высоки, выплачиваются в конце каждого месяца. При этом можно без ограничений как пополнять счет, так и снимать деньги. Накопительные счета часто используют наши клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на них первоначальный взнос, продавцы — кладут полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем.
При выборе банка для открытия вклада стоит ориентироваться не только на ставку. Важна репутация и надежность банка. Оптимально, если банк входит в топ-50 самых крупных банков по активам. Такие рейтинги регулярно составляют независимые эксперты — финансовые маркетплейсы. Конечно, важно и удобство обслуживания. Так, наши клиенты ценят возможность оформления вклада через мобильное приложение — это не только экономит время, но и выгодно: при открытии вклада онлайн зачастую можно получить дополнительную надбавку к ставке 0,15% годовых.
Один из трендов, которые мы отмечаем сейчас — в два раза, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличилось количество открытых вкладов с выплатой процентов в начале срока действия договора. В «Абсолют Банке» максимальная доходность по такому вкладу действует при сроке от 9 до 12 месяцев — 7,6%. При этом на 20% выросла средняя сумма депозита. Причина роста: завершения срока действия налоговых каникул по вкладам. В 2023 году доход по вкладам и счетам физических лиц будет облагаться налогом.
Налог придется заплатить с дохода выше порогового значения, которое рассчитывается по формуле 1 млн рублей умноженный на максимальную ключевую ставку Банка России в отчетном году. В 2022 году можно избежать налогообложения будущего года, если успеть открыть вклад в декабре, так как в этом году граждане еще освобождены от уплаты налога с процентов. А полученные проценты можно разместить на новый вклад.
Что касается покупки иностранной валюты, то на сегодня это имеет смысл только, если вы планируете путешествие. Для сохранения и приумножения денежных средств — нет. Разница между курсом покупки и продажи очень значительна.
Инвестиции в недвижимость сейчас тоже сомнительны. Для покупки квартиры необходима значительная сумма. А вот рынок аренды за последние месяцы резко просел, спрос на съемное жилье уменьшился, соответственно, цены тоже пошли вниз. При этом найти добросовестных и платежеспособных жильцов все сложнее. Брать ипотеку для того, чтобы купить квартиру и сдавать ее в аренду, экономического смысла нет. Поэтому, если у вас есть значительная сумма свободных денежных средств, то, конечно, гораздо выгоднее положить ее на вклад и получать гарантированные проценты.
Куда вкладывать деньги – это вопрос, который финансисты получают чаще всего и на который трудно однозначно ответить. Есть очень много факторов, которые будут влиять на решение: наличие и размер капитала, основные цели – сбережение, накопление или заработок, а также сроки, в которые нужно уложиться для достижения цели, и их гибкость.
Прогноз — дело крайне неблагодарное, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. Я рекомендую клиентам всегда ориентироваться на свою жизнь и на свою стратегию. Глобальные события на конкретной семье могут и не отразиться: например, за последнее время кто-то стал больше зарабатывать, а кто-то — наоборот, потерял доход.
Соответственно, здесь в очередной раз подтверждаются основные правила, которые актуальны всегда. Самое важное из них — правило диверсификации: не кладите все деньги в одну корзину, всегда используйте несколько инструментов для инвестирования, чтобы минимизировать свои риски. Разные инструменты можно использовать и под разные задачи. Также важен риск-профиль инвестора: если вы консервативный инвестор, вам подойдут инструменты со сниженным риском, но и с гарантией меньшей доходности, если агрессивный — то стратегия будет более рискованной, но и более прибыльной в случае успеха.
Депозиты, на мой взгляд, — это инструмент для так называемой парковки денег. Если нужно переждать, то этот инструмент подойдет. Интересных событий я здесь не предвижу, но советую следить за ставкой рефинансирования ЦБ РФ. Если она растет, вслед за ней вырастут и ставки по вкладам и кредитам. Если снижается — то, соответственно, наоборот.
При выборе банка опираться следует также на свой риск-профиль и задачи, которые перед вами стоят. Если клиент спокойно переживает периоды турбулентности, то он может ориентироваться на ставки и выбрать банк по максимальной из них. Если же он очень переживает за ситуацию в стране и мире, то ему следует выбрать надежный банк из топ-10, возможно, с госучастием — они всегда получат поддержку. Опять же, чтобы минимизировать риски, я советую своим клиентам не размещать на счетах больше 1,4 млн рублей. Эта сумма защищена Агентством по страхованию вкладов.
Если вы планируете поездки за рубеж, используете доллары для расчетов — то вам в любом случае нужно их покупать. Чтобы получить наиболее выгодный курс валюты, нужно усреднять его за счет регулярных покупок. Например, в этом месяце вы купили доллар по 60 рублей, в следующем — по 62, в третьем по 64. И ваш курс будет лучше, чем у того, кто разово потратит большую сумму на покупку валюты. Если вам валюта нужна для вышеназванных целей, то приобретайте ее регулярно вне зависимости от того, каким будет 2023 год. Если же вы хотите приобрести доллары для хранения, для спекуляции, то очень не рекомендую это делать. Даже профессионалы не могут уследить за ситуацией на рынке и несут потери, не говоря уже о частных лицах.
Что касается недвижимости, то здесь нужно учесть следующее: если вы купили квартиру и сдаете ее в аренду, то в будущем у вас будут издержки, чтобы привести ее в надлежащее состояние. Кроме того, вам нужно взаимодействовать с квартирантами: заселять, выселять, собирать обеспечительные платежи и так далее. Это далеко не пассивный доход, как может показаться. Также возможны периоды простоя. Если рассматривать этот вариант с точки зрения инвестиций, то этот вариант нельзя назвать высокодоходным, в среднем он на уровне инфляции.
Если вы покупаете несколько квартир, причем, используете заемные средства и сдаете их посуточно, то это другая история. Здесь речь идет уже о бизнесе, работают иные принципы и это действительно может быть хорошим инструментом для заработка. Сейчас есть еще один популярный инструмент — флиппинг — когда квартиру приобретают, вносят косметические улучшения и перепродают с наценкой. Часто это делают с использованием заемных средств. Этот тренд мы наблюдаем сейчас и в регионах. Поэтому, если клиент располагает ресурсами, временем и какими-то компетенциями в этом вопросе, то он может попробовать свои силы в таком направлении.
Из-за санкций и нового кризиса в 2022 году количество рабочих инструментов для вложений денег у рядовых россиян сократилось до минимума за всё время становления финансового рынка нашей страны. На наш взгляд, для рядовых потребителей прежнее многообразие продуктов, позволяющих сберечь кровно заработанные и получить доход, будет оставаться скромным и в 2023 году. А максимального внимания заслуживает проверенная временем классика – банковские срочные вклады и накопительные счета.
Такой вывод основан на следующих аргументах. На отечественном фондовом рынке весь 2022 год продолжался идеальный шторм, в котором получили убытки профессиональные инвесторы и опытные спекулянты. Падали все виды биржевых активов. Вряд ли человек без профессиональных знаний сможет заработать на акциях или облигациях в наступающем 2023, ведь ни санкции, ни кризис никуда не делись.
Также весь 2022 год мы наблюдаем стагнацию в сегменте недвижимости и ипотеки. Количество сделок падает, а ипотечный рынок тормозит. Негативный макроэкономический фон и высокая геополитическая неопределённость оказывают дополнительное давление на всю цепочку — от продавцов до покупателей. Тревога людей и неуверенность в завтрашнем дне растёт, что сужает их горизонт планирования. Приобретение недвижимости многие отложили на потом.
Вдобавок рынок сейчас наполнен предложениями о продаже квартир от россиян, которые уехали из страны, а строители рапортуют о рекордах ввода новостроек. Нельзя исключать, что мы в ближайшее время увидим неизбежное падение цен как на «вторичку», так и на новые квадраты. Просадка в 2023 году может составить 15-20%. Ситуация также осложняется перегревом цен на квартиры в результате действия льготных госпрограмм. Поэтому инвестиции в недвижимость сейчас не выглядят рациональным решением. Слишком велик риск потерять на вложениях кругленькую сумму как минимум в горизонте ближайшего года-двух.
Ещё один привычный россиянам актив — доллары и евро. Но рекомендовать покупку этой валюты сейчас бессмысленно. Ведь девять пакетов западных санкций уже принесли немало ограничений. Нет никаких гарантий, что следующие рестрикции США не отменят доллары для россиян вообще. Тогда курс доллара или евро в стране просто рухнут. В текущей нестандартной и далёкой от стабильности ситуации ничего нельзя исключать. Альтернативная валюта — китайский юань — остаётся волатильной весь 2022 год. На дальнейшую динамику курса юаня будут влиять политические решения руководства Китая. Для перезапуска экономики после ковидных ограничений курс внешнего юаня может быть снижен по решению властей.
Таким образом, рублёвые вклады и накопительные счета — это доступный и практически безрисковый для россиян инструмент, который вдобавок является исключением из общего тренда падения доходности.
Главная тенденция на рынке депозитов концу года, которая с большой долей вероятности сохранится в I квартале 2023 года — банки вновь повышают ставки, даже розничные лидеры Сбербанк и ВТБ. Во многом подобная щедрость кредитных организаций объясняется необходимостью восполнить осенний отток со вкладов и счетов, который мы увидели на рынке после объявления о начале частичной мобилизации. В настоящее время быстрее других дорожают длинные вклады (от 1 года и более) в рублях. По данным индекса вкладов «Выберу.ру», в линейках банков проценты по «локомотивным» продуктам превышают ключевую ставку ЦБ РФ (7,5%) на 1%-1,5%. Это вновь делает их выгодными для сбережений россиян. Вкладчик-2023 сможет заработать на долгосрочном депозите до 10% и сохранить сбережения от инфляции. Ведь по прогнозам Центробанка, в наступающем году цель по инфляции вернется в коридор 5-7%. Поэтому открыть вклад в банке — вполне рациональная идея для сбережений.
Помимо вкладов в 2023 году небольшой доход могут принести и накопительные счета — еще один сберегательный инструмент, который набирает популярность у людей. На остаток средств по картам и накопительным счетам банки вновь начисляют повышенные проценты. У некоторых кредитных организаций, представленных в рейтинге нашего финансового маркетплейса, они достигают 11%.
Что касается выбора банка, то мы рекомендуем вкладчикам всегда дробить сумму для сбережений по разным кредитным организациям, если она превышает застрахованный государством лимит в 1,4 млн рублей. Если сумма вклада меньше, то вкладчик никогда не потеряет ни копейки, разместив деньги в каком-либо банке даже в случае отзыва у него лицензии. Для счетов-эскроу (для ипотечной сделки) страховой лимит выше — 10 млн рублей. Таким образом Центробанк установил равные правила конкуренции за деньги вкладчиков для всех банков.