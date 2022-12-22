Денежный кот. Что делать с капиталом в новом 2023 году

Депозиты, на мой взгляд, — это инструмент для так называемой парковки денег. Если нужно переждать, то этот инструмент подойдет. Интересных событий я здесь не предвижу, но советую следить за ставкой рефинансирования ЦБ РФ. Если она растет, вслед за ней вырастут и ставки по вкладам и кредитам. Если снижается — то, соответственно, наоборот.

При выборе банка опираться следует также на свой риск-профиль и задачи, которые перед вами стоят. Если клиент спокойно переживает периоды турбулентности, то он может ориентироваться на ставки и выбрать банк по максимальной из них. Если же он очень переживает за ситуацию в стране и мире, то ему следует выбрать надежный банк из топ-10, возможно, с госучастием — они всегда получат поддержку. Опять же, чтобы минимизировать риски, я советую своим клиентам не размещать на счетах больше 1,4 млн рублей. Эта сумма защищена Агентством по страхованию вкладов.