Жители Башкирии стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Башкирии системы и модули для контроля энергопотребления, охраны дома, работы шлагбаумов и ворот, а также «умные» сигнализации в автомобилях. Жители региона активно управляют приборами через мобильные приложения или СМС-команды — в среднем на терминалы их поступает 45 тысяч в месяц. Этого хватит, чтобы скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».