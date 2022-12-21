«Вытеснить конкурента»: конфликт Уфимского института искусств и знаменитой «Гнесинки»

Нарушение выразилось в размещении на сайте электронной версии журнала «Проблемы музыкальной науки». Журнал с таким названием издавался начиная с 2007 года, в число 12 учредителей входил и уфимский институт. Средство массовой информации выпускалось под редакцией Людмилы Шаймухаметовой, до сентября 2015 также являвшейся штатным сотрудником УГИИ. После увольнения уфимский вуз привлекал ее для оказания услуг по сопровождению выпуска журнала, в период с сентября 2015 по декабрь 2019 года.