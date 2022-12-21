«Вытеснить конкурента»: конфликт Уфимского института искусств и знаменитой «Гнесинки»

Башкортостанское УФАС обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Российской академии музыки имени Гнесиных». Поводом для этого стало заявление Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова (УГИИ).
Нарушение выразилось в размещении на сайте электронной версии журнала «Проблемы музыкальной науки». Журнал с таким названием издавался начиная с 2007 года, в число 12 учредителей входил и уфимский институт. Средство массовой информации выпускалось под редакцией Людмилы Шаймухаметовой, до сентября 2015 также являвшейся штатным сотрудником УГИИ. После увольнения уфимский вуз привлекал ее для оказания услуг по сопровождению выпуска журнала, в период с сентября 2015 по декабрь 2019 года.
В 2018 году в Уфе было создано АНО ДПО НМД «Инновационное искусствознание», председателем которого является Людмила Шаймухаметова. В марте 2020 был зарегистрирован сайт, с которым связано предупреждение УФАС.
Позже эта организация, вместе с Российской академией музыки имени Гнесиных зарегистрировали сетевое издание — журнал «Проблемы музыкальной науки /Music Scholarship». Летом 2021 года — обратились в Роспатент с заявкой на регистрацию словесного товарного знака «Проблемы музыкальной науки /Music Scholarship».
Комиссия УФАС пришла к выводу, организация зарегистрировала журнал «со схожим до степени смешения наименованием и внешней идентичностью». Приобретение и использование исключительного права на товарный знак, по мнению надзорного ведомства, содержит признаки недобросовестной конкуренции. После приобретения права на товарный знак «Инновационное искусствознание» стремилось «вытеснить с рынка своего конкурента — «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, в том числе путем выпуска журналов с идентичным дизайном, схожим наименованием», отметили в УФАС.
Факт причинения либо вероятность причинения уфимскому институту вреда подтверждается иском в Арбитражном суде Башкирии, в котором редакция журнала «Проблемы музыкальной науки/Мusiс Scholaship» в лице главного редактора Людмилы Шаймухаметовой Николаевны обратилась с исковым заявлением об исключении соучредителей СМИ.
«Указание информации в подразделе „История журнала“, также, размещение в левом нижнем углу главной страницы сайта фотографии обложки журнала Института, выпускаемого с 2007 года в оригинальном дизайнерском решении, исключительные права на которое принадлежат Институту», — говорится в решении антимонопольного органа.
Все размещенные на сайте выпуски журналов, как выпущенные Институтом, так и выпущенные НМЦ «Инновационное искусствознание» и «Российской академией музыки имени Гнесиных» начиная с 2021 года, выполнены в дизайне, исключительные права на который принадлежат Институту, считают в УФАС.
В ведомстве в действиях «Гнесинки», разместившей «неверную информацию о журнале в сети интернет», усмотрели признаки закона о защите конкуренции. Управление предупредило академию о необходимости прекращения недобросовестных действий в срок шестьдесят дней. Для этого оно должно удалить эту информацию с сайта.
Учредителям журнала «Проблемы музыкальной науки /Music Scholarship» являются «Российская академия музыки имени Гнесиных» и АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание», главным редактором — ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Журнал выходит четыре раза в год. На сайте, к публикациям на котором связаны претензии УФАС, размещен архив издания с 2007 года.