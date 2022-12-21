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Военный комиссар Башкирии назвал различия между призывниками из сел и городов

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI

Военный комиссар Башкирии заявил, что призывники из села «здоровее» городских

Военком также назвал специфические заболевания, встречающиеся у жителей городов

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в интервью «ВГТРК Башкортостан» назвал основные различия между призывниками из городов и сельской местности.

По мнению военкома, в городах чаще встречаются случаи уклонения от службы. Жителей районов, сел и деревень же напротив отличает энтузиазм и более высокий уровень физической подготовки.

— Сельчане идут служить с большим желанием и энтузиазмом, — добавил Михаил Блажевич. — Они более здоровы, чем городские. У городских чаще выявляются болезни, связанные с современными технологиями — плохим зрением из-за сидения за компьютером, сколиозы из-за неправильной осанки, плоскостопие из-за отсутствия спортивных занятий, — высказался Блажевич.

 

#Общество#Мобилизация#Азамат Нухов
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