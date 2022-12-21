Военный комиссар Башкирии назвал различия между призывниками из сел и городов

— Сельчане идут служить с большим желанием и энтузиазмом, — добавил Михаил Блажевич. — Они более здоровы, чем городские. У городских чаще выявляются болезни, связанные с современными технологиями — плохим зрением из-за сидения за компьютером, сколиозы из-за неправильной осанки, плоскостопие из-за отсутствия спортивных занятий, — высказался Блажевич.