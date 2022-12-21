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Posted 21 декабря 2022, 07:36

Published 21 декабря 2022, 07:36

Modified 21 декабря 2022, 12:11

Updated 21 декабря 2022, 12:11

Военный комиссар Башкирии сделал важное заявление об участии призывников в СВО

Военный комиссар Башкирии сделал важное заявление об участии призывников в СВО

21 декабря 2022, 07:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Мобилизация
В своем интервью Михаил Блажевич рассказал о разнице между призывниками и мобилизованными

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в ходе интервью «ВГТРК Башкортостан» заявил, что об отправке призывников в зону проведения спецоперации «речи не идёт».

По словам Блажевича, на СВО отправятся взрослые граждане, прошедшие ранее военную службу. Военком также подчеркнул, что в этих целях в России ранее проводилась частичная мобилизация.

— Естественно, о привлечении [призывников] в район проведения специальной военной операции речи не идет. Для этого и осуществлялись мероприятия мобилизации. Для чего тогда надо было призывать мобилизованных, если есть по призыву военнослужащие? Такое решение было взвешенным и принято для того, чтобы молодых и неподготовленных ребят не отправлять в зону проведения операции, а отправить туда взрослых, прошедших военную службу, — сказал военком республики.

Напомним, что в этом году из республики на прохождение срочной военной службы отправилось свыше четырех тысяч молодых людей. Как отметил Блажевич, чаще всего призывники отправляются в сухопутные войска, добавив, что в этом году часть призывников также была направлена на прохождение службы воздушно-десантные войска. ВВС и Росгвардию.

#Азамат Нухов#Общество#Мобилизация
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