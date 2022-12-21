В центре Уфы 22 декабря ограничат движение из-за республиканской елкой

Сегодня, 22 декабря, на улице Крупской в Уфе будет частично ограничен проезд автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Сообщается, что участок улицы от здания № 19 до пересечения с улицей Кирова будет недоступен для проезда с 7:00 до 15:00. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с подготовкой и проведением республиканской елки.
Напомним, ранее стал известен график работы общественного транспорта в Уфе в новогоднюю ночь. Сообщается, что автобусы в столице республики будут ходить до двух часов ночи.