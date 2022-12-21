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В центре Уфы 22 декабря ограничат движение из-за республиканской елкой

Сегодня, 03:10
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
В мэрии города рекомендовали автомобилистам заранее планировать свой маршрут

Сегодня, 22 декабря, на улице Крупской в Уфе будет частично ограничен проезд автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что участок улицы от здания № 19 до пересечения с улицей Кирова будет недоступен для проезда с 7:00 до 15:00. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с подготовкой и проведением республиканской елки.

Напомним, ранее стал известен график работы общественного транспорта в Уфе в новогоднюю ночь. Сообщается, что автобусы в столице республики будут ходить до двух часов ночи.

#Азамат Нухов#Город
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