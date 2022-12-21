В России на свободу выходят маньяки 90-х

Ранее появились слухи, что он освободился. Об этом информирует kp.ru.
Людоед Михаил Малышев вышел на свободу, как и братья Михаил и Владимир Кожепаровы, которые насиловали детей. Чтобы их не опознали, братья выкалывали жертвам глаза. В конце 1990-х Владимир за один эпизод с убийством получил 25 лет колонии. У Михаила жертв было больше, но он никого не убивал. Поэтому ему дали 16 лет 10 месяцев тюрьмы.
Михаил Кожепаров вышел на свободу в 2014 году. Он вернулся домой в Ашу — райцентр на границе Башкирии и Челябинской области. Местные жители были в шоке. Через несколько лет Михаил умер.
Владимир Кожепаров тоже недавно освободился. Его бывшие соседи говорят, что сейчас он живет у своей сестры. Владимир до сих пор утверждает, что невиновен. Говорит, показания у него выбили под пытками. Владимир подчеркнул, что он уже ходил в военкомат. Он записался добровольцем на спецоперацию в Украине.