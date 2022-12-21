В России на свободу выходят маньяки 90-х

Владимир Кожепаров тоже недавно освободился. Его бывшие соседи говорят, что сейчас он живет у своей сестры. Владимир до сих пор утверждает, что невиновен. Говорит, показания у него выбили под пытками. Владимир подчеркнул, что он уже ходил в военкомат. Он записался добровольцем на спецоперацию в Украине.