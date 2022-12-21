В Иркутске рассказали каким образом «Башкортостан» может вычислять украинских шпионов

В Иркутске появились рекламные билборды с призывами «проверить друга одним словом». Информация с фотографиями билбордов распространяется в соцсетях. Помимо данного короткого призыва на баннере размещен QR-код при переходе по которому, человек попадает в один из местных телеграм-каналов, где рассказывается библейская история о лингвистической проверке «свой-чужой» во время междоусобицы между галаадитянами и ефремлянами, а также вспоминается опыт Украины с подобными проверками словом «паляниця», которое по мнению некоторых, жители России выговорить правильно не могут.