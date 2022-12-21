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В Иркутске рассказали каким образом «Башкортостан» может вычислять украинских шпионов

Сегодня, 16:30
Фото: фото из соцсетей
По мнению иркутских активистов, шпионы из Украины не смогут выговорить название республики.

В Иркутске появились рекламные билборды  с призывами «проверить друга одним словом». Информация с фотографиями билбордов распространяется в соцсетях. Помимо данного короткого призыва на баннере размещен QR-код при переходе по которому, человек попадает в один из местных телеграм-каналов, где рассказывается библейская история о лингвистической проверке «свой-чужой» во время междоусобицы между галаадитянами и ефремлянами, а также вспоминается опыт Украины с подобными проверками словом «паляниця», которое по мнению некоторых, жители России выговорить правильно не могут.

Иркутяне же придумали как нанести шпионам ответный удар с помощью двух географических названий в России, так проверять потенциальных шпионов в своем окружении предлагается словами «Башкортостан» и «Сыктывкар». Как поступать с гражданами, имеющими дефекты речи в случае проваленной проверки не уточняется.

#Ирина Деревянчук#Общество
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