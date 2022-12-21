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В Башкирии проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Нефтекамске и попал в обзор камер видеонаблюдения.

В Башкирии проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка. В частности, доследственную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) начал Следственный комитет.

— В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, — отмечают в пресс-службе СК Башкирии.

Кроме того, о проверке объявили и в Прокуратуре Башкирии. Подчеркивается, что проверяться будет исполнение органами местного самоуправления «мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных».

Напомним, что инцидент попал в обзор камер видеонаблюдения накануне в Нефтекамске. На видео ребенка догоняют собаки, одна из них начинает кусать ребенка, а тот, судя по всему пытается сгруппировавшись защитить себя. 

 

На видео попало нападение собаки на ребенка около школы в Нефтекамске
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#Элина Сайфранова
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