В Башкирии проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка. В частности, доследственную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) начал Следственный комитет.
— В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, — отмечают в пресс-службе СК Башкирии.
Кроме того, о проверке объявили и в Прокуратуре Башкирии. Подчеркивается, что проверяться будет исполнение органами местного самоуправления «мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных».
Напомним, что инцидент попал в обзор камер видеонаблюдения накануне в Нефтекамске. На видео ребенка догоняют собаки, одна из них начинает кусать ребенка, а тот, судя по всему пытается сгруппировавшись защитить себя.