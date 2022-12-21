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В Башкирии призывать в армию могут начать с 21 года вместо 18 и призывать до 30 лет

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI
Такие изменения для российских призывников предложил ввести глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

21 декабря в Москве проходит Коллегия Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина. Министр Обороны Российской федерации Сергей Шойгу в ходе мероприятия озвучил предложение поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

Заявил глава оборонного ведомства на коллегии и о том, что необходимо довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек, в том числе, контрактников до 670 тысяч.

Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в вооруженных силах.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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