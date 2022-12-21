В Башкирии не нашли деньги на подарки детям, но нашли на «крузаки» и PR властей

А вот на закупку премиальных внедорожников для республиканского, то есть не частного, а бюджетного санатория «Янган-Тау» денежки нашлись. Примечательно, что любовь к зарубежным внедорожникам класса люкс заприметили общественники народного фронта. Но что внедорожники, тут за популяризацию правительства Башкирии готовы заплатить до 10 миллионов рублей. Кому и зачем можно узнать здесь.