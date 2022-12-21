В Башкирии не нашли деньги на подарки детям, но нашли на «крузаки» и PR властей

Новый год все ближе, но судя по всему подарки к началу Нового 2023 получат не все. Так в Стерлитамаке дети, которые заняли второе место во всероссийском этапе детского хоккейного турнира «Золотая шайба», остались без подарков из-за отсутствия денег в бюджете. На это пожаловалась местная жительница на странице Радия Хабирова, а минспорта обещал предоставить ответ 28 декабря.
А вот на закупку премиальных внедорожников для республиканского, то есть не частного, а бюджетного санатория «Янган-Тау» денежки нашлись. Примечательно, что любовь к зарубежным внедорожникам класса люкс заприметили общественники народного фронта. Но что внедорожники, тут за популяризацию правительства Башкирии готовы заплатить до 10 миллионов рублей. Кому и зачем можно узнать здесь.
Теперь дела судебные. Mkset изучил судебные решения по делам о самовольном оставлении части или места службы за последний год, чтобы понять, какое наказание получают подсудимые за дезертирство в Башкирии.
Нельзя оставить сегодняшний дайджест и без федеральной новости. Сегодня прошла Коллегия Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина. Министр Обороны Российской федерации Сергей Шойгу в ходе мероприятия озвучил предложение поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Путин с предложением Шойгу согласился.
Противостояние любителей тратить и любителей тратить пожалуй будет вечным. Какой процент жителей республики выбирает жить «здесь и сейчас» и с размахом тратить деньги, а какой предпочитает пополнять кубышку и сдерживаться в спонтанных тратах выяснили аналитики.