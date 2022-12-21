В Башкирии директор ювелирного салона задержал вооруженного грабителя

Директор торговой точки Виталий Климов смог самостоятельно задержать одного из преступников. Об этом информирует «КП-Уфа».
На ограбление пошли двое ранее судимых жителя города Салавата 46 и 47 лет. Один из злоумышленников зашел в салон, второй остался снаружи. Подельник не подпускал к магазину прохожих. Он им говорил, что с крыши скидывают снег.
47-летний мужчина выманил сотрудницу салона из-за прилавка, и набросился на нее. Угрожая пистолетом преступник связал женщине руки скотчем. Далее он приказал директору самому замотать свои руки скотчем.
Климов заявил агрессору, что не может сам себя связать. Далее директор бросился на вооруженного грабителя. Тот испугался и попытался убежать, однако его догнали и связали. Директору помогли прохожие.
Стоявший на улице подельник грабителя смог скрыться. Его приметы запомнили очевидцы. Второго налетчика задержали на автовокзале полицейские. Он пытался выехать в Белорецк.
Грабителей отправили в СИЗО. Директора магазина Виталия Климова руководство местного МВД планирует наградить.