Трихолог посоветовал какую шапку выбрать

По ее словам, при соприкосновении шерсти с таким покровом головы, на коже появляется сыпь. Об этом пишет NEWS.ru.
Россияне с жирной кожей головы не должны носить головные уборы из синтетики. Они сильно наэлектризовывают волосы. Это плохо сказывается на самих фолликулах волос, заявила Егорова.
Медик рекомендует выбирать шапку с хлопковой подкладкой. Ходить с непокрытой в морозы вредно. Здесь снова страдают фолликул. Кроме того, без головного убора реально замерзнуть и заболеть. Лучше всего выбирать шапки из неколючих, натуральных материалов.