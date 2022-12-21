Трихолог посоветовал какую шапку выбрать

Медик рекомендует выбирать шапку с хлопковой подкладкой. Ходить с непокрытой в морозы вредно. Здесь снова страдают фолликул. Кроме того, без головного убора реально замерзнуть и заболеть. Лучше всего выбирать шапки из неколючих, натуральных материалов.