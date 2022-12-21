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Трихолог посоветовал какую шапку выбрать

Сегодня, 09:11
Людям с жирной кожей головы не подходят шапки из натуральной шерсти, заявила врач-дерматолог, косметолог, трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова.

По ее словам, при соприкосновении шерсти с таким покровом головы, на коже появляется сыпь. Об этом пишет NEWS.ru.

Россияне с жирной кожей головы не должны носить головные уборы из синтетики. Они сильно наэлектризовывают волосы. Это плохо сказывается на самих фолликулах волос, заявила Егорова.

Медик рекомендует выбирать шапку с хлопковой подкладкой. Ходить с непокрытой в морозы вредно. Здесь снова страдают фолликул. Кроме того, без головного убора реально замерзнуть и заболеть. Лучше всего выбирать шапки из неколючих, натуральных материалов.

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