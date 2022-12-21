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Тимур Хакимов представил опыт Башкортостана на Совете ТПП РФ

Сегодня, 16:04
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов в Москве принимает участие в заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат России.

Пленарную часть «Территориальное развитие страны в современных условиях: роль, цели и задачи системы ТПП в РФ» открыл президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Николаевич Катырин. На совещании подводят итоги значимых событий уходящего года и определяет перспективы развития на 2023 год. Работа Совета разделена на четыре тематических блока. 

Тимур Хакимов выступил по теме «Развитие семейного предпринимательства». Руководитель самого крупного бизнес-объединения республики рассказал об опыте проведения в Уфе Всероссийских семейных советов и успехе в законодательном закреплении понятия «семейное предприятие».

«После первого Семейного Совета в декабре 2021 года в Уфе удалось включить тему семейного предпринимательства в Стратегию развития Республики Башкортостан, а затем провести серьезную работу в законодательной сфере. 15 декабря законопроект «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан» единогласно принят в первом чтение в Госсобрании - Курултае РБ. Он разработан для стимулирования развития и поддержки на территории республики семейного бизнеса», - рассказал Тимур Хакимов.

Президент ТПП РБ подчеркнул, что это не просто изменения и дополнения в действующее законодательство республики, а первый в России отдельный закон по семейному предпринимательству, который даст Палате возможность выработать и реализовать комплексную программу мер поддержки семейных компаний региона.
Двухдневный Совет завершится завтра, 22 декабря, заседанием Правления Совета ТПП РФ.

Тимур Хакимов: в Башкирии закрепят понятие «семейное предприятие» законодательно
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#Ирина Деревянчук#Экономика
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