Тимур Хакимов представил опыт Башкортостана на Совете ТПП РФ

Президент ТПП РБ подчеркнул, что это не просто изменения и дополнения в действующее законодательство республики, а первый в России отдельный закон по семейному предпринимательству, который даст Палате возможность выработать и реализовать комплексную программу мер поддержки семейных компаний региона.

Двухдневный Совет завершится завтра, 22 декабря, заседанием Правления Совета ТПП РФ.