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Тимур Хакимов поздравил особенных детей новогодними подарками

Сегодня, 09:05
Фото: Торгово-промышленная палата РБ
В уфимском театре «Нур» сегодня прошло новогоднее представление для детей-инвалидов, проживающих в Советском районе Уфы, и ребят, чьи родители погибли при защите Отечества.
Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи провели с детьми увлекательные игры и поводили хоровод вокруг елки. Затем для главных героев праздника был показан спектакль «Чудеса у Лукоморья». Все дети получили сладкие подарки.
Фото: Торгово-промышленная палата РБ

— Сегодня мы проводим ежегодный утренник. На него мы приглашаем детей-инвалидов, а этом году и ребят, чьи родители находятся в зоне СВО. Хотели поблагодарить за сладкие подарки, которые приобрел для наших детей, депутат Госсобрания — Курултая РБ Тимура Артуровича Хакимова. Он не первый раз поддерживает нас. Всегда отзывается на наши просьбы, в том числе на сбор продуктовых наборов для инвалидов», — рассказал председатель Уфимского городского отделения «Всероссийского общества инвалидов Ришат Аллагузин.

#Азамат Нухов#Общество#Башкортостан
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