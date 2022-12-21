Тимур Хакимов поздравил особенных детей новогодними подарками

— Сегодня мы проводим ежегодный утренник. На него мы приглашаем детей-инвалидов, а этом году и ребят, чьи родители находятся в зоне СВО. Хотели поблагодарить за сладкие подарки, которые приобрел для наших детей, депутат Госсобрания — Курултая РБ Тимура Артуровича Хакимова. Он не первый раз поддерживает нас. Всегда отзывается на наши просьбы, в том числе на сбор продуктовых наборов для инвалидов», — рассказал председатель Уфимского городского отделения «Всероссийского общества инвалидов Ришат Аллагузин.