Суд Уфы признал гибель в СВО майора, которого не довезли до экспертизы из-за обстрела

Издание «КоммерсантЪ-Башкортостан» сообщило о судебном прецеденте, в котором супруга погибшего в ходе СВО офицера смогла доказать факт его гибели и получить положенные ей по закону выплаты. Особенность дела и истории в целом заключалась в том, что тело погибшего не смогли доставить в центр, который проводит экспертизу, так как грузовик с телами попал под артиллерийский обстрел.