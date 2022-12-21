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Суд Уфы признал гибель в СВО майора, которого не довезли до экспертизы из-за обстрела

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
Супруга погибшего офицера в суде добилась положенных от страны и республики выплат.

Издание «КоммерсантЪ-Башкортостан» сообщило о судебном прецеденте, в котором супруга погибшего в ходе СВО офицера смогла доказать факт его гибели и получить положенные ей по закону выплаты. Особенность дела и истории в целом заключалась в том, что тело погибшего не смогли доставить в центр, который проводит экспертизу, так как грузовик с телами попал под артиллерийский обстрел.

Погиб майор еще в начале марта, что было установлено прокуратурой, однако грузовик с телами погибших до России не доехал, попав под обстрел. Подтвердить данный факт удалось с помощью в том числе и свидетельских показаний и выписок из приказов войсковой части и суд пришел к выводу, что гибель мужчины в ходе спецоперации подтверждена материалами дела.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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