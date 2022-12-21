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Мэрия опубликовала программу новогодних мероприятий в Уфе

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Фестиваль пройдет с 31 декабря по 3 января включительно.

В Уфе 31 декабря в 22:00 начнется новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». Как сообщает пресс-служба мэрии города, концерт в новогоднюю ночь состоится возле Гостиного двора. Программа рассчитана до 3 часов ночи. 

Далее, 1 января пройдет на Гостином дворе в 12:00 состоится «Забег обещаний» на дистанцию в 2023 метра. 

Во второй половине дня — с 15:00 — пройдет костюмированный парад и конкурс карнавального костюма по маршруту: Гостиный двор — улица Ленина — улица Коммунистическая — сцена на площади Гостиного двора. По итогам шествия победителям вручат награды. 

«Зимний сабантуй» состоится 2 января в 12:00 также возле Гостиного двора. Состоится конкурс самоваров, гастрономическая ярмарка и концерт звезд эстрады. 

В последний день фестиваля, 3 января, на набережной реки Белой со стороны спуска с Конгресс-холла в 11:00 пройдет лыжной-лучный биатлон и в 13:00 — парад конно-санных экипажей.

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться в день их проведения и на официальном сайте «TERRA ZIMA». 

#Элина Сайфранова
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