Сотрудник оборонного предприятия в Башкирии отстоял право на бронь в суде

Аппаратчик фильтрации оборонного предприятия Эрнест С. 24 октября подал иск в Стерлитамакский городской суд. Как следует из материалов дела, предприятие, на котором он трудится, в реестр оборонно-промышленного комплекса. Этот реестр, который является документом для служебного пользования, предоставлялся на обозрение суду. Сотрудник был включен в список граждан, обладающих правом на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента России. Однако военный комиссариат вынес решение о призыве Эрнеста С. на военную службу в рамках частичной мобилизации, после чего истца направили к месту подготовки.
Представитель военного комиссариата возражал, что право на получение отсрочки не распространяется на граждан, призванных по мобилизации до определенной даты (сведения в опубликованном решении суда скрыты). Суд не принял эти доводы во внимание, отметив, что они основаны на неверном толковании норм права.
Стерлитамакский городской суд по требованию истца признал незаконным и подлежащим отмене решение о призыве по мобилизации
«Учитывая нахождение его в месте подготовки для участия в специальной военной операции и принимая во внимание возможность направления его для участия в специальной военной операции, суд считает необходимым обратить настоящее решение к немедленному исполнению», — заключил суд.
В настоящее время это решение оспаривается. Ответчик направил апелляционную жалобу, рассматривать ее будет Верховный суд Башкирии.
Как сообщал Mkset, ранее Кировский районный суд Уфы обязал военкомат принять меры по возвращению многодетного мобилизованного.