Сотрудник оборонного предприятия в Башкирии отстоял право на бронь в суде

Аппаратчик фильтрации оборонного предприятия Эрнест С. 24 октября подал иск в Стерлитамакский городской суд. Как следует из материалов дела, предприятие, на котором он трудится, в реестр оборонно-промышленного комплекса. Этот реестр, который является документом для служебного пользования, предоставлялся на обозрение суду. Сотрудник был включен в список граждан, обладающих правом на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента России. Однако военный комиссариат вынес решение о призыве Эрнеста С. на военную службу в рамках частичной мобилизации, после чего истца направили к месту подготовки.