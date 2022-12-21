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Сегодня аэропорт Уфы обслужит 4-миллионного пассажира

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Показатель будет достигнут на 10 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает глава региона.

Сегодня, 21 декабря, аэропорт Уфы первым в ПФО обслужит 4-миллионного пассажира. Как сообщает глава Башкирии в своих социальных сетях, такой показатель был достигнут во второй раз за всю историю и на 10 дней раньше, чем в прошлом году.

Так, самыми востребованными направлениями считаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск.

Отмечается, что в 2022 году из Уфы были запущены авиарейсы в Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар.

— После визита нашей делегации в Казахстан и Узбекистан по итогам договоренностей добавились Астана, Актау, Алматы, Наманган. Ведем переговоры о запуске рейсов в Самарканд, Минск и Тель-Авив, — сообщает Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
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