Сегодня аэропорт Уфы обслужит 4-миллионного пассажира

Сегодня, 21 декабря, аэропорт Уфы первым в ПФО обслужит 4-миллионного пассажира. Как сообщает глава Башкирии в своих социальных сетях, такой показатель был достигнут во второй раз за всю историю и на 10 дней раньше, чем в прошлом году.