«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей

Ксения сообщила, что сама звонила в военкомат Кармаскалов, где ей, с ее слов, заявили, что информации по ее супругу нет. К слову, обещаний о том, что связь с мужем будет восстановлена, ей не давали — «сказали как данность, связи нет и это нормально», — сообщает женщина.