«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей

Жены мобилизованных жителей Кармаскалинского и Архангельского районов массово обратились к главе Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию с местонахождением их мужей, которые, с их слов, не выходят на связь. Женщины сообщают, что их мужей якобы отправили «на передовую», несмотря на указание Министра обороны РФ Сергея Шойгу.
— Из Архангельского и Кармаскалинского районов мобилизованных ребят отправили на передовую. С подготовкой в месяц. Мужья не выходят на связь, в военкомате информации по ним тоже нет! Где и в каких условиях сейчас находятся наши мобилизованные ребята? Почему наши сельские простые ребята находятся на линии соприкосновения, а не в тылу, как обещал министр обороны? — задается вопросом Алия.
— 25 сентября ребят отправили на передовую с подготовкой в месяц. Почему на передовую отправляют не подготовленных военных? Наши мужья для вас разменная монета? — Ксения.
— Мужья не выходят на связь, в военкомате никакой информации нет! Где и в каких условиях сейчас находятся мобилизованные? Примите меры, пожалуйста, — пишет Наркас.
Кроме того, как отметила Наркас в беседе с корреспондентом Mkset, в местах боевого слаживания ее мужу якобы говорили, что службу они будут проходить в тылу, однако на деле, с ее слов, ее супруга и других мужчин якобы «почти сразу отправили на передовую».
Позже в редакцию Mkset написала Миляуша, у которой из Архангельского района 25 сентября был мобилизован брат. На данный момент он, по ее данным, якобы также находится «на передовой». Крайний раз с братом женщина разговаривала неделю назад.
О том, что есть проблемы со связью, также сообщают и упомянутые выше жены. В частности, женщины в беседе с Mkset указали, что связь с их мужчинами прервалась 5 декабря после того, как их якобы отправили в зону проведения специальной военной операции.
Отмечается, что некоторым мобилизованным все же удается дозвониться до дома или отправить сообщение. В некоторых случаях члены семей мобилизованных пытались узнать о своих близких от раненных, которые были направлены в госпиталь.
В беседе с корреспондентом Mkset жена мобилизованного Ксения отметила, что в последнее время ее жизнь — «сплошной ад», со слов женщины, она испытывает постоянный стресс.
— Мы не знаем ничего! Ни сроков, на который их забрали, ни когда они смогут хотя бы выйти на связь. Скоро сойду с ума, — делится Ксения.
О том, что ее муж жив и здоров, Ксения узнала только накануне — по ее словам, соответствующее сообщение ей прислал сослуживец супруга.
— Связи с ними нет вот уже 11 дней, лишь один раз через водителя, который может выезжать в город, они передали, что находятся на передовой, под постоянными обстрелами, — пишет сестра другого мобилизованного Миляуша.
Со слов женщин, в военкомате Башкирии им заявляли, что помочь не могут, однако добавили, что доложили о происходящем «руководству республики». Уже после того, как Кристина опубликовала комментарий на странице главы Башкирии, ей якобы позвонили из военкомата Башкирии, однако кто именно ей звонил, женщина не запомнила.
— После поступил звонок из Республиканского военкомата, мужчина сказал, что по моим вопросам может только попробовать решить вопрос с отсутствием связи. А то, что Шойгу обещал держать ребят в тылу, ни на какой бумаге не написано, — рассказывает женщина.
Ксения сообщила, что сама звонила в военкомат Кармаскалов, где ей, с ее слов, заявили, что информации по ее супругу нет. К слову, обещаний о том, что связь с мужем будет восстановлена, ей не давали — «сказали как данность, связи нет и это нормально», — сообщает женщина.
Как рассказывает сестра еще одного мобилизованного Миляуша, она также обращалась в военкомат по Архангельскому и Кармаскалинскому районам, а именно, с ее слов, к военкому Ринату Гималову. Ее интересовал только один вопрос — почему мужчин отправили на передовую.
— На что он ответил, что они не должны быть на передовой, а должны охранять тыл, дороги и границу, — пишет Миляуша.
Mkset направил запрос в военкомат Республики Башкортостан для разъяснения ситуации.
Отметим, что в ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «ВГТРК» распорядился направлять мобилизованных военнослужащих в зоны проведения боевых действий только после их полноценной подготовки в тылу.
— Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт, — приводит цитату Интерфакс.