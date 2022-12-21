Путин наградил звездой Героя России старшего лейтенанта Степана Белова из Башкирии

В телеграм-канале руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина опубликована новость о высокой награде, которую из рук президента Российской Федерации Владимира Путина получил военнослужащий из Башкирии Степан Белов. Высшее звание Героя России, присваиваемое за заслуги перед государством и народом.
Степан Белов гвардии старший лейтенант после полученной звезды Героя заявил, что героем является каждый участник СВО.
Ранее звезду Героя России из рук президента Владимира Путина получил гвардии майор Борис Дудко из города Белорецк.