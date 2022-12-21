Путин наградил звездой Героя России старшего лейтенанта Степана Белова из Башкирии

В телеграм-канале руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина опубликована новость о высокой награде, которую из рук президента Российской Федерации Владимира Путина получил военнослужащий из Башкирии Степан Белов. Высшее звание Героя России, присваиваемое за заслуги перед государством и народом.