Прокуратура потребовала от мэра Салавата сделать пандус в доме с ребенком-инвалидом

Ребенок живет в квартире на втором этаже. Об этом информирует «КП-Уфа».
У несовершеннолетнего проблемы с порно-двигательным аппаратом. Он передвигается на инвалидной коляске. Сейчас собственными силами ребенок не в состоянии добраться до квартиры. Для этого нужно установить в доме пандус, заявили в прокуратуре.
По словам представителей надзорного органа, вопреки требованиям законодательства во входной группе и подъезде жилого дома нет пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа несовершеннолетнего в жилое помещение. Орган местного самоуправления не исполняет обязанность по обеспечению доступной среды для инвалидов.
Прокуратура взяла ситуацию по оборудованию дома пандуса на свой контроль.