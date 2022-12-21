Прокуратура потребовала от мэра Салавата сделать пандус в доме с ребенком-инвалидом

У несовершеннолетнего проблемы с порно-двигательным аппаратом. Он передвигается на инвалидной коляске. Сейчас собственными силами ребенок не в состоянии добраться до квартиры. Для этого нужно установить в доме пандус, заявили в прокуратуре.