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Прокуратура потребовала от мэра Салавата сделать пандус в доме с ребенком-инвалидом

Сегодня, 11:43
В городе Салават сотрудники местной прокуратуры внесли представление мэру Игорю Миронову по причине отсутствия пандуса в доме, в котором проживает несовершеннолетний с ограниченными возможностями.

Ребенок живет в квартире на втором этаже. Об этом информирует «КП-Уфа».

У несовершеннолетнего проблемы с порно-двигательным аппаратом. Он передвигается на инвалидной коляске. Сейчас собственными силами ребенок не в состоянии добраться до квартиры. Для этого нужно установить в доме пандус, заявили в прокуратуре.

По словам представителей надзорного органа, вопреки требованиям законодательства во входной группе и подъезде жилого дома нет пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа несовершеннолетнего в жилое помещение. Орган местного самоуправления не исполняет обязанность по обеспечению доступной среды для инвалидов.

Прокуратура взяла ситуацию по оборудованию дома пандуса на свой контроль.

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