Председатель ФОМС Баланин объявил о скором появлении в ДНР и ЛНР фондов ОМС

На основании этих полисов, отметил Илья Баланин, жители республик будут получать квалифицированную медицинскую помощь. Причем полисы ОМС будут действовать не только на территории ЛНР и ДНР, но и в любом другом регионе России. Это касается и высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках. Глава ФОМС сообщил, что работа по созданию территориальных фондов и выдаче полисов обязательного медицинского страхования начнется в самое ближайшее время.