Председатель ФОМС Баланин объявил о скором появлении в ДНР и ЛНР фондов ОМС

Церемонии подписания документов провели в Луганске и Мариуполе.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что подписание соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - это серьезный шаг к тому, чтобы достичь уровня медобслуживания, имеющегося в Российской Федерации. Но в этом направлении еще предстоит проделать серьезную работу, сообщает newstracker.ru.
Первые полисы ОМС жителям республик планируют выдать уже после новогодних праздников.
На основании этих полисов, отметил Илья Баланин, жители республик будут получать квалифицированную медицинскую помощь. Причем полисы ОМС будут действовать не только на территории ЛНР и ДНР, но и в любом другом регионе России. Это касается и высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках. Глава ФОМС сообщил, что работа по созданию территориальных фондов и выдаче полисов обязательного медицинского страхования начнется в самое ближайшее время.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что организация работы территориального фонда ОМС в республике - это свидетельство «плавного и быстрого движения в правовое поле РФ».
«Подписание этих документов говорит о том, что мы максимально быстро интегрируемся в правовое поле России. Соответственно, качество оказания медицинских услуг жителям нашей республики растет, и мы с каждым днем все больше и больше чувствуем себя полноценными гражданами России», – заявил Пасечник.
Ранее в пресс-службе ФОМС сообщили, что с 1 декабря россияне, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, смогут получать цифровой полис обязательного медицинского страхования, который будет приниматься в поликлиниках и больницах наравне с пластиковыми и бумажными полисами.