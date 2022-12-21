Пенсионерку из Уфы Бикбаеву, которую жалел Хабиров, исключили из перечня экстремистов

Дело Дильмухаметова комментировал и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республике в ходе одной из пресс-конференций заявил, что деятельность Дильмухаметова знает давно и сообщил, что «если человек выбрал такой путь и нарушает закон, он всегда получит ответ от государства». Что касается Ильмиры Бикбаевой, то о ней глава говорил, что ему «жаль ее как человека и как женщину».