Пенсионерку из Уфы Бикбаеву, которую жалел Хабиров, исключили из перечня экстремистов

61-летнюю пенсионерку из Уфы Ильмиру Бикбаеву исключили из перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга, решение опубликовано на сайте ведомства. Попала в данный перечень женщина за то, что перевела 6,5 тысяч рублей матери активиста Айрата Дильмухаметова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга — прим.ред.).
Напомним, политик Дильмухаметов сейчас отбывает срок в 9 лет, к которому его в 2020 году приговорили за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, финансирование и призывы к экстремистской деятельности и за пропаганду терроризма.
В 2021 году уфимку Бикбаеву обвинили в финансировании экстремистской деятельности за то, что она перевела деньги на карту матери упомянутого политика, своей вины женщина тогда не признала, однако попала в перечень экстремистов и террористов. По данным «Idel.Реалии» (издание внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов — прим.ред.), в сентябре нынешнего года Бикбаева подала ходатайство об отмене условного наказания и досрочном снятии с нее судимости, в ноябре суд данное ходатайство удовлетворил.
Дело Дильмухаметова комментировал и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республике в ходе одной из пресс-конференций заявил, что деятельность Дильмухаметова знает давно и сообщил, что «если человек выбрал такой путь и нарушает закон, он всегда получит ответ от государства». Что касается Ильмиры Бикбаевой, то о ней глава говорил, что ему «жаль ее как человека и как женщину».