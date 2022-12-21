ОМК показала опыт устойчивого развития регионов на Международной неделе бизнеса в Уфе

Представители благовещенского завода ОМК выступили и на сессии «ESG-повестка как платформа для диалога бизнеса и власти по развитию территорий». Здесь сотрудники ОМК рассказали о работе компании на примере Благовещенска. В городе уже 6 лет действуют программа развития социального предпринимательства «Начни свое дело» и грантовый конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Они способствуют системному решению социальных проблем города и неоднократно доказали свою эффективность методом SROI — ценность результатов этих проектов в четыре раза превышает объем инвестиций компании. Так, за время реализации конкурса «ОМК-Партнерство» ОМК поддержала 70 социальных инициатив, выделив гранты на сумму 8,6 млн рублей. В рамках программы «Начни свое дело» с 2017 по 2022 годы в городе запустили 71 социальный бизнес-проект, было создано 172 рабочих места. Общий грантовый пул программы — 13 млн рублей.