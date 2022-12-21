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Морозы и снегопад: какая погода ждёт жителей Башкирии 21 декабря

Сегодня, 03:25
Фото: Александра Логинова / 1MI
Ожидается ухудшение видимости на дорогах и возникновение гололедицы

Сегодня на территории республики ожидается похолодание и снегопады. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

По информации синоптиков, 21 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами ожидаются несущественные снегопады. Направление ветра — юго-западное, скорость — 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит -11, — 16 градусов Цельсия, ночью  -17, -22 градуса. Отмечается, что на фоне погодных условий может ухудшиться ситуация на дорогах. Так, возможно образование гололедицы и ухудшение видимости до одного-двух километров.

 

#Азамат Нухов#Город
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