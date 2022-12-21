Морозы и снегопад: какая погода ждёт жителей Башкирии 21 декабря

Температура воздуха днем составит -11, — 16 градусов Цельсия, ночью -17, -22 градуса. Отмечается, что на фоне погодных условий может ухудшиться ситуация на дорогах. Так, возможно образование гололедицы и ухудшение видимости до одного-двух километров.