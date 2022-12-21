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Мэр Салавата получил представление прокуратуры из-за пандуса для ребенка-инвалида

Сегодня, 10:39
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Как это повлияет на появление пандуса в доме пока что неизвестно.

Прокуратура башкирского города Салават заинтересовалась историей растиражированной СМИ о том, что ребенок-инвалид с заболеванием опорно-двигательного аппарата, проживает в доме без пандуса и с большим трудом выходит из дома и возвращается туда.

Прокуратура Салавата провела проверку и на месте сотрудники ведомства выявили, что ни подъезд, ни входная группа дома не имеют пандуса, то есть беспрепятственный доступ ребенка в дом не обеспечен. По мнению прокуратуры дело в том, что орган местного самоуправления имеет к этому отношение, так как не обеспечил ребенку-инвалиду доступную среду.

В связи с выясненными ведомством обстоятельствами мэр города Салават Игорь Миронов получил представление от прокурора города

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#Ирина Деревянчук#Общество
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