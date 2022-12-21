Мэр Салавата получил представление прокуратуры из-за пандуса для ребенка-инвалида

Прокуратура башкирского города Салават заинтересовалась историей растиражированной СМИ о том, что ребенок-инвалид с заболеванием опорно-двигательного аппарата, проживает в доме без пандуса и с большим трудом выходит из дома и возвращается туда.
Прокуратура Салавата провела проверку и на месте сотрудники ведомства выявили, что ни подъезд, ни входная группа дома не имеют пандуса, то есть беспрепятственный доступ ребенка в дом не обеспечен. По мнению прокуратуры дело в том, что орган местного самоуправления имеет к этому отношение, так как не обеспечил ребенку-инвалиду доступную среду.
В связи с выясненными ведомством обстоятельствами мэр города Салават Игорь Миронов получил представление от прокурора города