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Книги писателя из Уфы изъяли из московских библиотек

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI

Писатель из Уфы Савельев заявил об изъятии его романа из библиотек Москвы

Автор предполагает, что исчезновение романа связано с новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Роман «Как тебе такое, Iron Mask?» уфимского писателя Игоря Савельева изъяли из московских библиотек. Об этом автор книги рассказал в соцсетях. 

Как сообщил писатель в своем телеграм-канале, для выдачи в библиотеках Москвы до недавнего времени было доступно 34 экземпляра романа. Однако, как утверждает писатель, в настоящий момент книг в библиотеках нет. 

Савельев предположил, что исчезновение книг из общего доступа связано с принятым ранее законом о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России - главный герой в романе Савельева имеет нетрадиционную ориентацию.

 

#Азамат Нухов#Культура
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