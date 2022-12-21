Книги писателя из Уфы изъяли из московских библиотек

Роман «Как тебе такое, Iron Mask?» уфимского писателя Игоря Савельева изъяли из московских библиотек. Об этом автор книги рассказал в соцсетях.
Как сообщил писатель в своем телеграм-канале, для выдачи в библиотеках Москвы до недавнего времени было доступно 34 экземпляра романа. Однако, как утверждает писатель, в настоящий момент книг в библиотеках нет.
Савельев предположил, что исчезновение книг из общего доступа связано с принятым ранее законом о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России - главный герой в романе Савельева имеет нетрадиционную ориентацию.