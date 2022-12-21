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Как продвигать отели в системах онлайн-бронирования

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
Путешествия — страсть многих россиян, и сейчас активно развивается туризм внутри страны. Появляются новые курорты, совершенствуется инфраструктура, открываются отели и гостиницы. Именно жилье в месте отдыха — самая сложная часть планирования путешествия.

Гостиничный бизнес в России развивается из года в год, ведь туристы стали больше интересоваться красивыми городами на территории страны, необычными местами, эксклюзивными предложениями для путешественников. По данным Ростуризма, сейчас в России работают 19,2 тысяч гостиниц, хостелов и других организаций гостиничного типа, в их номерном фонде числится 781,8 тысяч номеров.

Представители гостиничного бизнеса различными способами пытаются привлечь отдыхающих — оформляют общие зоны и номера в стилистике фильмов или сериалов, при отелях открывают уникальное кафе с гастрономическими представлениями и дегустациями. Кто-то же завлекает постояльцев скидками и акциями. Но быстро продвинуть свои услуги в широкую аудиторию своими силами практически невозможно.

Специально для этой цели в России созданы сервисы и маркетплейсы, работающие по принципу экосистемы как для бизнеса, так и для путешественников. С помощью них отельеры и владельцы гостиниц рекламируют свои услуги, помогают клиентам подобрать именно то, что им необходимо, и даже чуть больше.

Например, человек, желающий отдохнуть в другом городе, заходит на сервис и подбирает для себя или отдельно отель из списка партнеров, или сразу сформированный тур, в который автоматически включено проживание в гостинице-партнере.

Один из удачных примеров такого туристического сервиса — RUSSPASS. С ним сотрудничают организации гостиничного бизнеса в 80-ти регионах России. На этом и подобных сервисах туристы словно собирают конструктор, но вместо пластиковых деталей — номер в отеле, столик в ресторане, экскурсия, билет на транспорт. Хоть еще и не все привыкли доверять онлайну такие процессы, площадкой для создания путешествий воспользовались более 5 млн человек.

Фото: 1MI

В сотрудничестве с сервисом для отелей и гостиниц есть неоспоримые плюсы. Например, партнерам предлагают бесплатное маркетинговое и рекламное продвижение услуг. Они также получают возможность автоматизировать бизнес-процессы. Это значительно упрощает выбор для туристов, а потому положительно сказывается на гостиничном бизнесе.

Важные даты и праздники — это плодотворное время для отелей, ведь путешественники отправляются в другие города, чтобы провести значимый день в новой обстановке, и ищут жилье. Сервис формирует специальные предложения для россиян, и включает в них партнеров. Так, в 2022 году ко Дню города Москвы, а также к новогодним каникулам запустили спецпроекты, где туристы узнавали о скидках на проживание в отелях, бонусах в ресторанах, маршрутах и других предложениях.

Еще одно преимущество в сотрудничестве с туристическим сервисом — особые условия. Например, в конце октября этого года RUSSPASS предложил партнерам опробовать автоматизированное управление номерным фондом, контроль загрузки и бронирование номеров всего за 1 рубль в месяц. А новые партнеры, подключившиеся до марта 2023 года, смогут пользоваться этой услугой в течение года. Эти инструменты вместе с самой низкой ставкой на рынке в 5% позволяют поддерживать российскую туристическую отрасль.

Не стоит забывать и о самих путешественниках — главных клиентах всех отелей и гостиниц. Вместо того, чтобы часами искать в интернете подходящий отель, интересные экскурсии и достойный ресторан, они могут зайти на сайт сервиса и подобрать для себя удобные и комфортные варианты. Это сыграет «на руку» обеим сторонам — гость будет доволен и спокоен, а отель получит счастливого гостя, который еще не раз вернется во время очередной поездки.

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