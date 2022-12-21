Как продвигать отели в системах онлайн-бронирования

Важные даты и праздники — это плодотворное время для отелей, ведь путешественники отправляются в другие города, чтобы провести значимый день в новой обстановке, и ищут жилье. Сервис формирует специальные предложения для россиян, и включает в них партнеров. Так, в 2022 году ко Дню города Москвы, а также к новогодним каникулам запустили спецпроекты, где туристы узнавали о скидках на проживание в отелях, бонусах в ресторанах, маршрутах и других предложениях.