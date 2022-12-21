Инфекционист рассказал, как не следует лечить грипп

Самое плохое в гриппе – его способность “обнулять” иммунитет, то есть после гриппа очень выражена иммуносупрессия. Человек становится очень восприимчивым к инфекциям, которые бы даже не заметил в нормальном состоянии. Поэтому, первый раз переболев гриппом, человек может заболеть через какое-то время, например риновирусной или аденовирусной инфекцией.