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Инфекционист рассказал, как не следует лечить грипп

Сегодня, 07:24
Эксперт рассказал, что противопоказано при лечении гриппа.

Прежде всего, по словам Позднякова, не следует с первого дня принимать антибиотики, так уничтожается нормальная флора и остаётся только патогенная. Вообще, при гриппе антибиотики показаны только при наличии бактериальных осложнений,пишет газета “Известия”

Крепкий алкоголь также противопоказан при гриппе, он вызывает обезвоживание, повышающее риск сосудистого спазма, а сосуды при таких заболеваниях и так страдают. Нельзя также идти в баню при высокой температуре.

А вот много жидкости при гриппе употреблять как раз нужно, причём важен не состав, а объём. Температуру следует снижать если она больше 38,5 градусов. Также, при необходимости, принимаются муколитики и промывается нос. Говоря проще, проводится симптоматическое лечение. 

Если в первые двое суток было доказано, что это грипп, может быть назначена этиотропная терапия осельтамивиром или другими препаратами.

Врач отметил, что шанс заразиться разными штаммами крайне мал.  В случае гриппа выработанные антитела сработают и на вариант H1N1, и на H3N2.

Самое плохое в гриппе – его способность “обнулять” иммунитет, то есть после гриппа очень выражена иммуносупрессия. Человек становится очень восприимчивым к инфекциям, которые бы даже не заметил в нормальном состоянии. Поэтому, первый раз переболев гриппом, человек может заболеть через какое-то время, например риновирусной или аденовирусной инфекцией. 

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