Инфекционист рассказал, как не следует лечить грипп

Прежде всего, по словам Позднякова, не следует с первого дня принимать антибиотики, так уничтожается нормальная флора и остаётся только патогенная. Вообще, при гриппе антибиотики показаны только при наличии бактериальных осложнений,пишет газета “Известия”.
Крепкий алкоголь также противопоказан при гриппе, он вызывает обезвоживание, повышающее риск сосудистого спазма, а сосуды при таких заболеваниях и так страдают. Нельзя также идти в баню при высокой температуре.
А вот много жидкости при гриппе употреблять как раз нужно, причём важен не состав, а объём. Температуру следует снижать если она больше 38,5 градусов. Также, при необходимости, принимаются муколитики и промывается нос. Говоря проще, проводится симптоматическое лечение.
Если в первые двое суток было доказано, что это грипп, может быть назначена этиотропная терапия осельтамивиром или другими препаратами.
Врач отметил, что шанс заразиться разными штаммами крайне мал. В случае гриппа выработанные антитела сработают и на вариант H1N1, и на H3N2.
Самое плохое в гриппе – его способность “обнулять” иммунитет, то есть после гриппа очень выражена иммуносупрессия. Человек становится очень восприимчивым к инфекциям, которые бы даже не заметил в нормальном состоянии. Поэтому, первый раз переболев гриппом, человек может заболеть через какое-то время, например риновирусной или аденовирусной инфекцией.