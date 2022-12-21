Глава района в Башкирии призвал отказаться от четырех вещей в Новый год

«К этому сегодня призвал и участников еженедельного оперативного совещания. Призываю отказаться от салютов/пиротехники и вас, мои дорогие подписчики! Праздник мы организуем только для наших детей, ведь они ждут его с особым трепетом и уже загадали свои заветные желания», — подчеркнул он.