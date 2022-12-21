mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава района в Башкирии призвал отказаться от четырех вещей в Новый год

Сегодня, 12:49

Глава района Башкирии призвал отказаться от корпоративов, салютов и пиротехники

Он рассказал, что этот праздник будет не таким, как обычно.

Глава Аскинского района Динис Юсупов сообщил в соцсети, что подготовка к новому году в муниципалитете «идет своим чередом»: там устанавливают ели, украшают их и вырезают ледяные фигур.

«И казалось бы, все как и всегда. Только это не так. Все мы переживаем за наших ребят, которые сегодня защищают Родину в зоне действия специальной военной операции», — написал он.

Он также сообщил, что в районе в этом году откажутся «от корпоративов, салютов и пиротехники, чрезмерной праздности».

«К этому сегодня призвал и участников еженедельного оперативного совещания. Призываю отказаться от салютов/пиротехники и вас, мои дорогие подписчики! Праздник мы организуем только для наших детей, ведь они ждут его с особым трепетом и уже загадали свои заветные желания», — подчеркнул он.

#Наталья Балыкова#Общество#2
Подпишитесь
«Вытеснить конкурента»: конфликт Уфимского института искусств и знаменитой «Гнесинки»
Сегодня, 12:15
Дезертирство — это умысел: как в Башкирии судят военных, сбежавших со службы
Сегодня, 06:59
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
Сегодня, 12:03
«Мамочки звонят»: военком Башкирии не стал скрывать правду
Сегодня, 09:35
Как продвигать отели в системах онлайн-бронирования
Сегодня, 05:10
Индекс утраты: насколько подорожала жизнь в Башкирии в 2022 году
19 декабря 08:15