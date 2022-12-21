Глава района в Башкирии призвал отказаться от четырех вещей в Новый год

Глава Аскинского района Динис Юсупов сообщил в соцсети, что подготовка к новому году в муниципалитете «идет своим чередом»: там устанавливают ели, украшают их и вырезают ледяные фигур.
«И казалось бы, все как и всегда. Только это не так. Все мы переживаем за наших ребят, которые сегодня защищают Родину в зоне действия специальной военной операции», — написал он.
Он также сообщил, что в районе в этом году откажутся «от корпоративов, салютов и пиротехники, чрезмерной праздности».
«К этому сегодня призвал и участников еженедельного оперативного совещания. Призываю отказаться от салютов/пиротехники и вас, мои дорогие подписчики! Праздник мы организуем только для наших детей, ведь они ждут его с особым трепетом и уже загадали свои заветные желания», — подчеркнул он.