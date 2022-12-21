mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2022, 09:12

Published 21 декабря 2022, 09:12

Modified 21 декабря 2022, 12:10

Updated 21 декабря 2022, 12:10

46% жителей Башкирии живут в моменте, а 52% выбирают тратить деньги, а не откладывать

Финцентр Башкирии назвал соотношение транжир и прижимистых граждан в республике

21 декабря 2022, 09:12
Фото: 1MI.

46% жителей Башкирии живут в моменте, а 52% выбирают тратить деньги, а не откладывать

Аналитики изучили «денежные установки» жителей Башкирии.

Аналитики центра НАФИ по заказу регионального центра финансовой грамотности АНО «Финцентр республики Башкортостан» провели интересный опрос среди жителей республики. Тематика касалась денег, а точнее отношения к ним и финансовой модели поведения. Выяснили они, что тратить жители Башкирии стали значительно больше, а вот копить существенно меньше. Опрос прошла 1 тысяча граждан старше 18 лет.

Так, 46% жителей Башкирии живут сегодняшним днем, то есть не имеют дальнего горизонта планирования относительно своего финансового положения, еще 52% респондентов выступают против накопительства и считают, что деньги надо тратить, а не откладывать.

Изменилось отношение к деньгам относительно аналогичного исследования, проведенного в предыдущие годы. Так в 2020 году планированием и заблаговременным распределением денежных средств занимались более половины респондентов — 55%, 39% участников опроса занимались и долгосрочными сбережениями. В 2022 году картина изменилась следующим образом — лишь 36% респондентов занимаются планированием, 27% в это время и планируют и откладывают средства.

 

Фаст-фуды и магазины: на что чаще всего тратили деньги жители Башкирии во 2 квартале
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика