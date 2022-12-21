Финцентр Башкирии назвал соотношение транжир и прижимистых граждан в республике

Изменилось отношение к деньгам относительно аналогичного исследования, проведенного в предыдущие годы. Так в 2020 году планированием и заблаговременным распределением денежных средств занимались более половины респондентов — 55%, 39% участников опроса занимались и долгосрочными сбережениями. В 2022 году картина изменилась следующим образом — лишь 36% респондентов занимаются планированием, 27% в это время и планируют и откладывают средства.