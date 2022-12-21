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Для доноров крови в Башкирии могут ввести ежегодные выплаты

Сегодня, 06:33
Соответствующий законопроект в первом приняли республиканские парламентарии

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект о введении ежегодной выплаты в размере пять тысяч рублей рублей донорам, сдавшим бесплатно кровь свыше сотни раз. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального Госсобрания.

Сообщается, что на реализацию закона планируется направить порядка 815 тысяч рублей. Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, для многих граждан донорство крови является важным и доступным видом благотворительности.

В настоящий момент в республике насчитывается свыше 160 человек, которые на безвозмездной основе регулярно пополняют банк крови.

#Азамат Нухов#Общество
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