Для доноров крови в Башкирии могут ввести ежегодные выплаты

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект о введении ежегодной выплаты в размере пять тысяч рублей рублей донорам, сдавшим бесплатно кровь свыше сотни раз. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального Госсобрания.