Башкирия обеспечит жильем и выплатит 100 тысяч беженцам из Херсона

Жителям Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшим свой регион и решившим остаться в Башкирии, предоставят социальные выплаты на покупку жилья, говорится в подписанном Андреем Назаровым документе.
Им будут выдавать сертификаты на получение меры поддержки. Размер социальной выплаты будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимость квадратного метра жилья по России (во втором полугодии 2022 года он составляет 83 420 рублей), помноженной на норматив обеспечения жилой площадью. Для одиноких граждан норматив равен 33 кв. м, для семей из двух человек – 42 кв. м, для семей из трех и более человек показатель определяется умножением 18 кв. м на количество совместно проживающих родственников.
Претенденты на получение выплаты должны будут подать в управление по реализации жилищных программ Башкирии заявление на получение сертификаты, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт проживания в Херсоне или части Херсонской области. Если таких документов нет, то достаточно будет приложить объяснение гражданина, подтверждающее факт проживания на этой территории. Управление также будет направлять запрос в Херсонскую область, чтобы проверить эти данные. Документы можно будет подать в Управление лично, через МФЦ, письмом или с помощью системы электронного документооборота.
Средства на выплаты будут предоставлены в виде финансовой поддержки Фондом развития территорий, отмечается в документе.