Башкирия обеспечит жильем и выплатит 100 тысяч беженцам из Херсона

Претенденты на получение выплаты должны будут подать в управление по реализации жилищных программ Башкирии заявление на получение сертификаты, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт проживания в Херсоне или части Херсонской области. Если таких документов нет, то достаточно будет приложить объяснение гражданина, подтверждающее факт проживания на этой территории. Управление также будет направлять запрос в Херсонскую область, чтобы проверить эти данные. Документы можно будет подать в Управление лично, через МФЦ, письмом или с помощью системы электронного документооборота.