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8-летнюю девочку, которая отравилась самогоном в Башкирии, выписали из больницы

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI
Подробности инцидента и информацию о семье раскрыли в администрации района.

20 декабря стало известно о госпитализации 8-летней девочки, которая по случайности выпила самогон, перепутав его с популярной газировкой. Информацию о произошедшем медики, как того требует закон, сообщили в органы правопорядка, по линии которых семью намеревались проверить инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. К счастью состояние девочки быстро пришло в норму после происшествия и сегодня, 21 декабря ее выписали из больницы.

Изданию UFA.AIF.RU удалось узнать подробности происшествия и более подробную информацию о семье, сообщили ее журналистам в администрации Туймазинского района Башкирии, где инцидент и произошел.

Неназванная собеседница издания уточнила, что девочка лишь глотнула самогонки, и произошло это из-за того, что напиток был коричневого цвета, что и сбило с толку девочку, увидевшую знакомую бутылку сладкой газированной воды. Также в администрации уточнили, что мама растит 8-летнюю дочку одна и является вдовой, высказала предположение женщина и о том, что алкоголь в доме мама девочки хранила на случай, если понадобится угостить за помощь по хозяйству мужчин, которые могли бы оказывать некую помощь по хозяйству одинокой матери.

 

Нетрезвое село: В Башкирии 8-летний ребенок попал в больницу выпив самогона
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#Общество#Ирина Деревянчук
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