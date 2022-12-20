Военком Башкирии напомнил об уголовном наказании за уклонение от призыва

В Башкирии в 2022 году за уклонение от службы в армии к уголовной ответственности было привлечено четыре человека. Как отметил военный комиссар Башкирии Михаил Блажин агентству «Башинформ», случаи уклонения от службы в республике единичны.
Известно, что привлекаются нарушители к административной ответственности, однако были случаи, когда дела направляли в Следственный комитет.
Так, уклонение за прохождение военной или альтернативной гражданской службы, согласно статье 328 УК РФ, штраф в размере 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
Напомним, что в этом году осенний призыв в Башкирии в связи с частичной мобилизацией начался на месяц позже — 1 ноября.