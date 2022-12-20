Власти Уфы увеличили время работы автобусов в новогоднюю ночь

Стало известно, по какому графику будет работать общественный транспорт Уфы в новогоднюю ночь.
Так, 31 декабря с 22:00 до праздничных площадок можно будет добраться на автобусе, которые будут ездить с интервалом 15-20 минут. Курсировать автобусы будут до 02:00 1 января.
Отмечается, что добраться до дома уфимцы смогут на электротранспорте. В частности, на остановках «Гимназия им. Г. Гарипова» и «Госцирк» будет обеспечено накопление троллейбусов следующих маршрутов:
Между тем, трамваи будут стоять на разворотном кольце около Госцирка. В частности, до остановки «улица Пушкина» поедут два трамвая и по одному до остановок «Железнодорожный вокзал» и «Зеленая роща».