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Власти Уфы увеличили время работы автобусов в новогоднюю ночь

Сегодня, 14:27
Фото: 1MI

Власти Уфы увеличили время работы автобусов в новогоднюю ночь

По городу будут курсировать автобусы и электротранспорт.

Стало известно, по какому графику будет работать общественный транспорт Уфы в новогоднюю ночь.

Так, 31 декабря с 22:00 до праздничных площадок можно будет добраться на автобусе, которые будут ездить с интервалом 15-20 минут. Курсировать автобусы будут до 02:00 1 января.

Отмечается, что добраться до дома уфимцы смогут на электротранспорте. В частности, на остановках «Гимназия им. Г. Гарипова» и «Госцирк» будет обеспечено накопление троллейбусов следующих маршрутов:

  • 1 ед. — до остановки «Торговый комплекс «Центральный»;
  • 3 ед. — до остановки «Микрорайон Белореченский» по улице Айской;
  • 2 ед. — до остановки «Ледовый дворец «Уфа — арена» по Зорге;
  • 1 ед. — до остановки «Троллейбусное депо № 2» по Первомайской;
  • 2 ед. — до остановки «Уфимский ДОК» по Первомайской;
  • 2 ед. — до остановки «Уфимский ДОК» по Кольцевой.

Между тем, трамваи будут стоять на разворотном кольце около Госцирка. В частности, до остановки «улица Пушкина» поедут два трамвая и по одному до остановок «Железнодорожный вокзал» и «Зеленая роща». 

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#Элина Сайфранова
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