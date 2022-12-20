В Уфе в мороз затопило подземный пешеходный переход возле Центрального рынка

Несмотря на то, что после двух дней сильного потепления в Уфу вернулись морозы, вода из города ушла не везде, а кое-где ее прибыло в небывалых масштабах. Так, 20 декабря горожане и гости столицы не смогли воспользоваться подземным пешеходным переходом на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Революционной.
Очевидцы в соцсетях писали о том, что никто даже не пытался вплавь перебраться через не такой уж и пешеходный переход, так как уровень воды достигал уровня «до колена».
Однако вероятнее всего подземная Венеция в Уфе продлится недолго, так как по данным администрации на месте инцидента работает аварийная бригада «Уфаводоканала».Вопрос, тем временем, находится на контроле городских служб. Также специалистами выясняются причины утечки воды и принимаются меры по ее ликвидации.