В Уфе в мороз затопило подземный пешеходный переход возле Центрального рынка

Несмотря на то, что после двух дней сильного потепления в Уфу вернулись морозы, вода из города ушла не везде, а кое-где ее прибыло в небывалых масштабах. Так, 20 декабря горожане и гости столицы не смогли воспользоваться подземным пешеходным переходом на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Революционной.