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В Уфе в мороз затопило подземный пешеходный переход возле Центрального рынка

Сегодня, 07:34
Фото: скриншот видео телеканала UTV
Глубина воды колебалась от щиколотки до колена, что полностью деактивировало переход.

Несмотря на то, что после двух дней сильного потепления в Уфу вернулись морозы, вода из города ушла не везде, а кое-где ее прибыло в небывалых масштабах. Так, 20 декабря горожане и гости столицы не смогли воспользоваться подземным пешеходным переходом на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Революционной.

Очевидцы в соцсетях писали о том, что никто даже не пытался вплавь перебраться через не такой уж и пешеходный переход, так как уровень воды достигал уровня «до колена».

 

Видео: телеграм-канал @UFA_RB

Однако вероятнее всего подземная Венеция в Уфе продлится недолго, так как по данным администрации на месте инцидента работает аварийная бригада «Уфаводоканала».Вопрос, тем временем, находится на контроле городских служб. Также специалистами выясняются причины утечки воды и принимаются меры по ее ликвидации.

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#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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