В Башкирии водитель без прав набрал 7 попутчиков и покалечил их, въехав в ограждение

В Башкирии произошло очередное ДТП с автомобилем, который «таксовал» по межгороду, набирая попутчиков в социальных сетях. 31-летнего мужчину не остановил тот факт, что два месяца назад его лишили прав за пьяную езду. Среди пассажиров была и несовершеннолетняя девочка. Произошло ДТП в Хайбуллинском районе, на трассе Сибай-Акъяр.