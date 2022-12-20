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В Башкирии водитель без прав набрал 7 попутчиков и покалечил их, въехав в ограждение

Сегодня, 05:05
Фото: скриншот видео Владимира Севастьянова
В ДТП на трассе Сибай-Акъяр пострадала в том числе 15-летняя девочка.

В Башкирии произошло очередное ДТП с автомобилем, который «таксовал» по межгороду, набирая попутчиков в социальных сетях. 31-летнего мужчину не остановил тот факт, что два месяца назад его лишили прав за пьяную езду. Среди пассажиров была и несовершеннолетняя девочка. Произошло ДТП в Хайбуллинском районе, на трассе Сибай-Акъяр.

Из семерых попутчиков при наезде иномарки «Toyota Noah» на ограждения четверо пассажиров, в том числе и 15-летняя девочка, упомянутая выше, получили травмы. Степень их тяжести не уточняется.

По факту происшествия инициирована проверка.

 

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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