mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии в 2023 году на ремонт школ направят 4,2 миллиарда рублей

Сегодня, 15:50
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

Стало известно, что в следующем 2023 году будет выделено на ремонт школ 4,2 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда поступит из федерального бюджета, а оставшиеся 700 миллионов — из республиканского. Как заявил министр образования республики Айбулат Хажин в эфире телеканала БСТ, в 23-м году планируется отремонтировать 77 школ.

Министр подчеркнул, что в текущем году было отремонтированы 63 школы, а ежегодное финансирование всех образовательных учреждений составляло порядка 600 миллионов рублей.

Так, распределять средства будет министерство образования Башкирии, для это в ведомстве собираются заявки на ремонт школ из муниципалитетов, а затем выбираются те учреждения, которые требуют первоочередного ремонта.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Уфимцы решили сэкономить на праздновании Нового года
Сегодня, 04:42
Суд обязал военкомат вернуть мобилизованного многодетного отца из Уфы
Сегодня, 05:52
Кто ответит за неубранный снег и скользкий лед в Уфе и Башкирии
Вчера, 06:42
Роспотребнадзор прокомментировал введение QR-кодов в Башкирии
Сегодня, 04:36
Защита Шевчука в апелляции не смогла отменить 50-тысячный штраф за дискредитацию
Вчера, 13:41
Индекс утраты: насколько подорожала жизнь в Башкирии в 2022 году
Вчера, 08:15