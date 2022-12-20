В Башкирии в 2023 году на ремонт школ направят 4,2 миллиарда рублей

Стало известно, что в следующем 2023 году будет выделено на ремонт школ 4,2 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда поступит из федерального бюджета, а оставшиеся 700 миллионов — из республиканского. Как заявил министр образования республики Айбулат Хажин в эфире телеканала БСТ, в 23-м году планируется отремонтировать 77 школ.