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В Башкирии на карантин по ОРВИ закрыли 158 классов

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
На карантин классы закрыты в 50 школах, а еще три образовательных учреждения закрылись полностью.

В Башкирии на карантин по ОРВИ закрыли 158 классов в 50 классах, а также 19 групп в 13 детских садах. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, полностью свою работу приостановили три школы, а именно в Уфе, Аскинском и Калтасинском районах. 

Отмечается, что максимальный прирост заболеваемости среди детей наблюдается в возрастной группе 7-14 лет - на 21,8%, а также среди детей в возрасте от 3 до 6 лет - на 19,6%. 

К слову, в Уфе за неделю число пациентов с ОРВИ выросло почти в два раза. Всего в Уфе зарегистрировано 8303 случая гриппа и ОРВИ, 30% заболевших — дети. Кроме того, увеличилось и число пациентов с внебольничными пневмониями.

За неделю в Уфе число пациентов с ОРВИ выросло почти в два раза
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#Элина Сайфранова
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