В Башкирии на карантин по ОРВИ закрыли 158 классов в 50 классах, а также 19 групп в 13 детских садах. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, полностью свою работу приостановили три школы, а именно в Уфе, Аскинском и Калтасинском районах.