В Башкирии на карантин по ОРВИ закрыли 158 классов в 50 классах, а также 19 групп в 13 детских садах. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, полностью свою работу приостановили три школы, а именно в Уфе, Аскинском и Калтасинском районах.
Отмечается, что максимальный прирост заболеваемости среди детей наблюдается в возрастной группе 7-14 лет - на 21,8%, а также среди детей в возрасте от 3 до 6 лет - на 19,6%.
К слову, в Уфе за неделю число пациентов с ОРВИ выросло почти в два раза. Всего в Уфе зарегистрировано 8303 случая гриппа и ОРВИ, 30% заболевших — дети. Кроме того, увеличилось и число пациентов с внебольничными пневмониями.