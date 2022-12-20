В Башкирии два министра останутся под арестом до 22 марта

Подсудимых пятеро. Кроме Кучарбаева и Беляева обвинение предъявлено замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглаве администрации Кумертау Юрию Курову. Как считают следователи, очистные сооружения были построены с нарушениями, однако чиновники приняли их. В результате бюджетные средства были израсходовали не по целевому назначению.