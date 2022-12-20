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В Башкирии два министра останутся под арестом до 22 марта

Сегодня, 11:25

Суд в Уфе оставил под арестом главу Минстроя Кучарбаева и МинЖКХ Беляева до 22 марта

Такое решение принято по просьбе гособвинителя.

Оба министра находятся под домашним арестом. С ходатайством о продлении меры пресечения выступил гособвинитель. Домашний арест министрам продлили до 22 марта 2023 года, об этом Mkset сообщили в пресс-службе суда.

Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев обвиняются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. В настоящий момент уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы.

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Подсудимых пятеро. Кроме Кучарбаева и Беляева обвинение предъявлено замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглаве администрации Кумертау Юрию Курову. Как считают следователи, очистные сооружения были построены с нарушениями, однако чиновники приняли их. В результате бюджетные средства были израсходовали не по целевому назначению.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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