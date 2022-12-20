В Башкирии два министра останутся под арестом до 22 марта

Оба министра находятся под домашним арестом. С ходатайством о продлении меры пресечения выступил гособвинитель. Домашний арест министрам продлили до 22 марта 2023 года, об этом Mkset сообщили в пресс-службе суда.
Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев обвиняются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. В настоящий момент уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы.
Подсудимых пятеро. Кроме Кучарбаева и Беляева обвинение предъявлено замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглаве администрации Кумертау Юрию Курову. Как считают следователи, очистные сооружения были построены с нарушениями, однако чиновники приняли их. В результате бюджетные средства были израсходовали не по целевому назначению.