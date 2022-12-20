Уфимцы решили сэкономить на праздновании Нового года

Так если в 2020 году Новый год и каникулы вставали жителям Уфы в среднем в 19,3 тысячи рублей, в 2021 году этот показатель составил 18,7 тысяч рублей, а в нынешнем году опустился до 17,2 тысяч рублей. Показатель нынешнего года совсем не на много отличается от среднего уровня новогодних трат по стране — 17,5 тысяч рублей.