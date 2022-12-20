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Уфимцы решили сэкономить на праздновании Нового года

Сегодня, 04:42
Фото: 1MI

Жители Уфы второй год подряд существенно снижают расходы на празднование Нового года

В нынешнем году бюджет уфимцы урезали более чем на 1000 рублей, но подарков это не касается.

В преддверии Нового года портал по поиску работы SuperJob провел опрос жителей России и поинтересовался какую сумму респонденты готовы потратить на празднование Нового года и проведение новогодних каникул. В Уфе в тратах на новогодние расходы наблюдается тенденция на снижение, несмотря на инфляцию и растущие цены, тратят жители столицы Башкирии все меньше и меньше.

Так если в 2020 году Новый год и каникулы вставали жителям Уфы в среднем в 19,3 тысячи рублей, в 2021 году этот показатель составил 18,7 тысяч рублей, а в нынешнем году опустился до 17,2 тысяч рублей. Показатель нынешнего года совсем не на много отличается от среднего уровня новогодних трат по стране — 17,5 тысяч рублей.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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