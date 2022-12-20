«Траст» сообщил о продаже бройлерного направления «Здоровой Фермы» за 4 млрд рублей

«Группа компаний „Здоровая ферма“ перешла банку непрофильных активов „Траст“ в 2018 году. За четыре года под управлением „Траста“ компания преобразовалась в крупнейшего производителя мяса птицы на Урале, который стал интересен стратегическим инвесторам. Была проведена модернизация производственных корпусов, выросли все производственные показатели, а также доля продаж продукции в сети. За 2021 год выручка бройлерного направления ГК „Здоровая Ферма“ составила более 10 млрд рублей. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. Ранее в декабре на открытых торгах были проданы ГК „Русское Зерно Уфа“ и ГК „Ростагро“, — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.