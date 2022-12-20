Торопитесь! Тройная выгода на квартиры в ЖК Urbanica только по 31 декабря!

— Переезд может стать тем самым шагом, который изменит вашу жизнь к лучшему! И специально для того, чтобы вы могли сделать себе и близким самый желанный подарок — выгодно купить квартиру в современном доме, мы запустили уникальную акцию — «Тройная выгода» на квартиры в жилом комплексе Urbanica. При выходе на сделку до 31 декабря 2022 года вы сможете: оформить ипотеку с минимальной ставкой от 1% годовых на весь срок, купить квартиру со скидкой до 12%, а на паркинг или кладовку ваша скидка составит 25%[1]! Например, уютную двухуровневую квартиру со вторым светом в гостиной и собственным патио плюс парковочное место на подземном паркинге вы можете приобрести с выгодой 1 893 720 рублей[2]. Эти деньги можно будет потратить на ремонт квартиры, покупку мебели или бытовой техники, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Разрабатывая проект ЖК Urbanica для современных и активных семей с детьми, застройщик выбрал для его строительства один из самых экологичных и инфраструктурно-развитых районов Уфы — микрорайон «Зелёная роща». Применив инновационный подход к формированию единой концепции комфортной жизни в большом городе.
— Территория ЖК Urbanica будет организована таким образом, чтобы каждый житель, не зависимо от возраста и состава семьи чувствовал себя комфортно и свободно. Основная идея авторского благоустройства заключается в создании единой системы дворов, объединенных геометрическим ромбовидным стилем. Проектом разработано три двора с дополнительными пространствами, которые будут выполнять функции тихой и спортивной зоны, где для приверженцев активного образа жизни будут организованы площадка для Streetball и зона WorkOut с уличными тренажерами. А для любителей социальных сетей мы запроектировали целых 3 фотозоны. Любимым местом мам с детьми станут многофункциональные детские игровые комплексы, рассчитанные на детей разного возраста. Где предусмотрены, как традиционные игровые элементы — качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные изделия — скалодром, гамаки для отдыха и многое другое, что позволит создать интересные и функциональные места досуга. К тому же пока детвора будет веселиться в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных скамейках. Но за играми нельзя забывать и об учёбе, поэтому семьи с детьми высоко оценят, что в пешей доступности находятся 4 школы и 8 детских садов, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кроме того, совсем рядом хороший торговый комплекс, с большим гипермаркетом, детскими развлечениями и разнообразными магазинами одежды, детских товаров и аксессуаров. Огромным преимуществом является и то, что центр города с его культурными и деловыми доминантами всего в пяти минутах езды на автомобиле. Согласитесь, удобно, когда до всего рукой подать.
— Ну и конечно жильцы комплекса Urbanica будут с удовольствием проводить свободное время в «Парке Лесоводов», ведь здесь вы сможете не только погрузиться в тишину и побыть наедине с собой прогуливаясь по уютным аллеям, но и поправить или укрепить здоровье с помощью спорта. Каждый сможет выбрать, ту активность, что ему больше нравится: бег, скандинавская ходьба или просто неспешные прогулки. Подойдёт парк и для семейных вылазок: летом — на велосипедах, зимой — на лыжах, и каждый раз вы будете возвращаться домой с хорошим настроением и зарядом бодрости, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Urbanica безопасна на любом этапе строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Если вы хотите купить квартиру мечты воспользовавшись акцией «Тройная выгода», то вам стоит поторопиться, ведь до завершения спец. предложения осталось меньше 2 недель! Звоните 8 (347) 222-0-111 или приходите в офисы продаж ГК «Первый Трест» по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия Октября, 15, к. 1.
[1] Предложение не является публичной офертой. Подробности по телефону 8 (347) 222-0-111.
[2] Размер выгоды рассчитывается индивидуально и зависит от выбранных вами квартиры и парковочного места. Подробности по телефону 8 (347) 222-0-111. Предложение не является публичной офертой.
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