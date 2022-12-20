Торопитесь! Тройная выгода на квартиры в ЖК Urbanica только по 31 декабря!

— Территория ЖК Urbanica будет организована таким образом, чтобы каждый житель, не зависимо от возраста и состава семьи чувствовал себя комфортно и свободно. Основная идея авторского благоустройства заключается в создании единой системы дворов, объединенных геометрическим ромбовидным стилем. Проектом разработано три двора с дополнительными пространствами, которые будут выполнять функции тихой и спортивной зоны, где для приверженцев активного образа жизни будут организованы площадка для Streetball и зона WorkOut с уличными тренажерами. А для любителей социальных сетей мы запроектировали целых 3 фотозоны. Любимым местом мам с детьми станут многофункциональные детские игровые комплексы, рассчитанные на детей разного возраста. Где предусмотрены, как традиционные игровые элементы — качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные изделия — скалодром, гамаки для отдыха и многое другое, что позволит создать интересные и функциональные места досуга. К тому же пока детвора будет веселиться в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных скамейках. Но за играми нельзя забывать и об учёбе, поэтому семьи с детьми высоко оценят, что в пешей доступности находятся 4 школы и 8 детских садов, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».