Суд обязал военкомат вернуть мобилизованного многодетного отца из Уфы

Многодетная мать Виктория А. смогла добиться в суде возвращения мужа, призванного в рамках частичной мобилизации. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Уфы, следует из документов на сайте суда.
22 ноября женщина подала иск к военному комиссару Кировского и Ленинского районов Юрию Алферову. Она потребовала признать подлежащим отмене решение о призыве своего мужа Руслана А., а также освободить его от призыва в рамках частичной мобилизации. Также женщина потребовала обязать военного комиссара уволить мужчину с военной службы и обеспечить его возвращение домой.
«Административный иск мотивирован тем, что Руслан А. был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Указанное действие истец считает незаконным, так как Руслан А. является многодетным отцом, на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей», — говорится в решении суда.
Супруга мобилизованного направила в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Уфы заявление о возвращении мужа с военной службы, но ответ так и не получила. Истец посчитала, что при этом были нарушены ее права, так как она вместе с мужем занимаемся воспитанием детей, ведут общее хозяйство.
Кировский районный суд Уфы привлек в качестве административных соответчиков по делу привлечены Военный комиссариат Башкирии, администрацию Кировского района Уфы, а также призывную комиссию района и Башкирии.
Суд пришел к выводу, что призыв мужчины на военную службу был законным.
«Правом на отсрочку он не был наделен. Вместе с тем, согласно указаниям Генерального штаба ВС РФ № 315/2/3658 от 04 октября 2022 года, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет», — отмечается в решении суда.
Военный комиссар Юрий Алферов направил ходатайство об отмене решения о мобилизации Руслана А. в Военный комиссариат Башкирии сразу же после заявления его супруги. Республиканский военкомат вынес соответствующее решение и отправил соответствующее письмо командиру учебного центра. То есть, решил суд, оспариваемое решение было отменено. Однако сведения об исполнении этого решения и о том, что мужчина отправлен домой, суду не были предоставлены. Также отсутствовала информация о доставке письма командиру учебного центра.
Суд обязал Военный комиссариат вернуть многодетного мобилизованного домой, решение должно быть исполнено немедленно. Об исполнении решения ответчик должен сообщить в суд и истцу не позднее 10 дней со дня его вступления суда в законную силу.
В настоящее время вердикт суда вступил в силу.