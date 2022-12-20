Суд обязал военкомат вернуть мобилизованного многодетного отца из Уфы

Военный комиссар Юрий Алферов направил ходатайство об отмене решения о мобилизации Руслана А. в Военный комиссариат Башкирии сразу же после заявления его супруги. Республиканский военкомат вынес соответствующее решение и отправил соответствующее письмо командиру учебного центра. То есть, решил суд, оспариваемое решение было отменено. Однако сведения об исполнении этого решения и о том, что мужчина отправлен домой, суду не были предоставлены. Также отсутствовала информация о доставке письма командиру учебного центра.