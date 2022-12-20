Сбер запустил выгодный промовклад со ставкой до 9,5% годовых для зарплатных клиентов

— К Новому году мы приготовили отличное предложение по вкладам для зарплатных клиентов и участников программы «Персональный зарплатный проект», которое позволяет получать дополнительный доход на комфортных условиях. Специальный вклад для тех, кто получает зарплату на карты Сбера, отличается от стандартных условий более низкой суммой открытия — 30 тыс. руб., доступным коротким сроком вклада — 3 месяца, а также повышенными ставками на сроках 6 и 14 месяцев. Если открыть вклад на три года, ставка по нему будет максимальной — вплоть до 9,5% годовых. Мы понимаем, что в предновогодней суете идти в офис не всегда удобно, поэтому оформить депозит «Лучший % Зарплатный» можно в мобильном приложении, — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.